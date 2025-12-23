Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung an Briefkasten in Jever - Zeugen gesucht
Jever (ots)
Am Montag, 22.12.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Ziegelhofstraße in Jever, auf Höhe der Hausnummer 13, zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten der Deutschen Post.
Anwohner bemerkten einen lauten Knall und stellten anschließend fest, dass der Briefkasten erheblich beschädigt worden war. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Briefkasten mutmaßlich durch den Einsatz eines Sprengmittels zerstört wurde.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, sich bei der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 zu melden.
