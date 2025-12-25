Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Varel vom 24.12. bis 25.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Varel Am Dienstag den 23 Dezember kam es in der Hans-Schütte-Straße in Varel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. An beiden PKW entstand Sachschaden. Zudem erlitt eine 78-jährige Person leichte Verletzungen. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Abend des 23. Dezember konnte durch Beamte des PK Varel bei einer Verkehrskontrolle in der Panzerstraße ein PKW festgestellt werden, welcher über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Zudem ist festgestellt worden, dass der PKW ebenfalls nicht zugelassen ist. Dem 37-jährigen Fahrzeugführer wurde aufgrund dessen die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. Trunkenheitsfahrt in Varel Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist durch Beamte der Polizei Varel in der Nacht vom 24 auf den 25 Dezember eine 44-jährige alkoholisierte Fahrzeugführerin festgestellt worden. Diese befuhr mit ihrem PKW die Bürgermeister-Heidenreich-Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Eine Blutprobe bei der Fahrzeugführerin wurde entnommen, sowie deren Führerschein beschlagnahmt.

