Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Varel vom 24.12. bis 25.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Varel

Am Dienstag den 23 Dezember kam es in der Hans-Schütte-Straße in 
Varel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. 
An beiden PKW entstand Sachschaden. 
Zudem erlitt eine 78-jährige Person leichte Verletzungen. 


Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Abend des 23. Dezember konnte durch Beamte des PK Varel bei einer 
Verkehrskontrolle in der Panzerstraße ein PKW festgestellt werden, 
welcher über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Zudem ist 
festgestellt worden, dass der PKW ebenfalls nicht zugelassen ist. 
Dem 37-jährigen Fahrzeugführer wurde aufgrund dessen die Weiterfahrt 
untersagt.
Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. 


Trunkenheitsfahrt in Varel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist durch Beamte der Polizei Varel 
in der Nacht vom 24 auf den 25 Dezember eine 44-jährige 
alkoholisierte Fahrzeugführerin festgestellt worden. 
Diese befuhr mit ihrem PKW die Bürgermeister-Heidenreich-Straße.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 
Promille.
Eine Blutprobe bei der Fahrzeugführerin wurde entnommen, sowie deren 
Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

