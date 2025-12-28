Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven 27./28.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Rauschmittelbeeinflussung

Am 26.12., 09:50 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen Pkw-Fahrer in der Stettiner Straße. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab 0,84%o. Bei einem Urintest konnte eine zusätzliche Beeinflussung durch Kokain und THC (Cannabis) festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann seit ca. 10 Jahren nach einer Trunkenheitsfahrt keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.

Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Rauschmittelbeeinflussung, sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Am 27.12., 02:55 Uhr, stellte eine Zeugin auf der Sperrfläche der Oldenburger Straße unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich einen Pkw fest, in dem ein Mann auf dem Fahrersitz schlief und rief die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest des Mannes 2,44%o. Zudem verfügt der 22-jährige Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und die Kurzzeitzulassung des Pkw war abgelaufen. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Nach Entnahme einer Blutprobe konnte der junge Mann entlassen werden.

Pkw-Brand

Am 28.12., 01:50 Uhr, gerieten im Bereich der Marktstraße/Bordumstraße ein VW-Transporter und ein BMW Mini in Brand. Die Feuerwehr löschte die Brände ab. Beide Pkw wurden vollkommen zerstört. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04421/9420 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Am 27.12., 06:30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 32-jährigen Pkw-Fahrer in der Mellumstraße. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Neben einer Atemalkoholbeeinflussung ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Beeinflussung durch sonstige Betäubungsmittel. Einen freiwilligen Urintest versuchte der Mann mit einer anderen Flüssigkeit zu manipulieren. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus. Gegen den 32-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Rauschmittelbeeinflussung eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt unter Alkohol- und sonstiger Btm-Beeinflussung

Am 28.12., 01:20 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Pkw-Fahrer, nachdem dieser die Bahnhofstraße im ausschließlich für Lieferverkehr freigegebenen Bereich mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeugführers konnte eine Alkoholbeeinflussung von 1,26%o und eine zusätzliche Beeinflussung durch THV und Kokain festgestellt werden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Nach einer Blutprobenentnahme konnte der Mann entlassen werden.

Verkehrsunfall - Verursacher entfernt sich

In der Nacht vom 27./28.12. kam es in der Adalbertstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach den Feststellungen im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme befuhr der Verursacher die Adalbertstraße mit einem Pkw in nördliche Richtung und stieß beim Abbiegen nach rechts in die Viktoriastraße möglicherweise aufgrund von Straßenglätte in die linke Fahrzeugseite eines gegenüber der Einmündung am rechten Fahrbahnrand der Viktoriastraße abgeparkten Pkw. Der Pkw des Verursachers dürfte vorne links beschädigt sein. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.000EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden.

