POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 25.12.2025 - 28.12.2025

Einbruch in Wohnhaus

Während die Bewohner sich vom 20.12. - 27.12.2025 im Urlaub befanden, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich des Vareler Hafens. Es wurde bei dem Einbruch eine größere Summe Bargeld entwendet. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451- 9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 26. auf den 27.12.2025 kam es in der Oldenburger Straße in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der Renault Zoe war auf einem Grundstück in Höhe des Büppeler Weges geparkt, als eine Scheibe eingeschlagen wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

