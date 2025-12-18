PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher erbeuten Zigaretten +++ Werkzeuge und Elektrogeräte bei Einbruch gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Zigaretten,

Kronberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 17.12.2025, 2 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in einen Kiosk in Kronberg eingestiegen. Wie Videoaufzeichnungen belegen, brachen die Unbekannten gegen 2 Uhr die Hintertür des Geschäfts in der Frankfurter Straße auf. Dort machten sie sich zielgerichtet an den Zigarettenbeständen zu schaffen. Sie entwendeten Ware im Wert von mehreren tausend Euro, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer mit athletischer Figur. Einer von ihnen trug einen grünen Kapuzenpullover, darüber eine dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze sowie eine dunkle Hose. Sein Komplize trug einen dunkelblauen beziehungsweise schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Winterjacke, eine dunkle Hose und einen blauen Schlauchschal. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Werkzeuge und Elektrogeräte bei Einbruch gestohlen, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 3.30 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025, 4.15 Uhr

(da)Unbekannte sind am Mittwochmorgen in einen Fachhandel für Gartenbedarf in Oberursel eingebrochen. Um 3.30 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst, ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies misslang, schlug einer von ihnen kurzerhand die Fensterscheibe ein. Sein Komplize fuhr zeitgleich mit einem Kastenwagen auf das Firmengelände. In diesen luden die beiden Kettensägen sowie diverse Elektrogeräte ein. Der Wert der Beute wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Mit ihrer Beute flohen sie gegen 4.15 Uhr in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell