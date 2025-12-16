PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Einbruch in Gaststätte +++ Mofa gestohlen +++ In Wohnhaus eingestiegen +++ Garage und Werkstattraum aufgebrochen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gaststätte,

Neu-Anspach, Konrad-Adenauer-Straße, Dienstag, 16.12.2025, 03:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Neu-Anspach ein Unbekannter in eine Gaststätte eingebrochen. Der Täter begab sich zu einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße, in der im Erdgeschoss ein Café/Bar/Lounge-Betrieb ansässig ist. Gegen 03:45 Uhr hebelte er die Eingangstür zu dem Café auf und beschädigte im Inneren sofort die vorhandenen Überwachungskameras sowie deren Bedienfeld. Anschließend verließ der Unbekannte die Räumlichkeiten ohne Beute wieder. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte der Einbrecher beschrieben werden: Circa 175 cm groß, dunkel gekleidet mit dunklem Rucksack sowie dunkler Mütze und Gesichtsbedeckung, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, graue Handschuhe. Streifen der Polizei fahndeten nach dem Täter, konnten ihn in der Nacht aber nicht mehr ausfindig machen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt unter der Rufnummer 06172/ 120-0 Hinweise entgegen.

2. Mofa gestohlen,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Montag, 15.12.2025, 19:00 Uhr bis 19:40 Uhr

(wie) Am Montagabend ist in Friedrichsdorf ein Mofa gestohlen worden. Ein 65-Jähriger stellte gegen 19 Uhr das Mofa der Marke Rex Motoren Werke in der Hugenottenstraße ab, sicherte es und zog eine Abdeckplane darüber. Als er gegen 19:40 Uhr wieder an dem Abstellort vorbeikam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Mofa gestohlen und nur noch die Plane zurückgelassen hatte. An dem Zweirad war zuletzt das Versicherungskennzeichen 195-CJE angebracht. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06172/ 120-0.

3. In Wohnhaus eingestiegen,

Neu-Anspach, An der Eisenbahn, Montag, 15.12.2025, 18:10 Uhr bis 18:15 Uhr

(wie) In Neu-Anspach ist am Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden, ein Hausbewohner verschreckte die Täter. Der oder die Täter begaben sich gegen 18:10 Uhr zu dem freistehenden Einfamilienhaus in der Straße "An der Eisenbahn". Sie betraten den Innenhof und schlugen ein Fenster ein, durch welches sie dann in das Gebäudeinnere gelangten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und steckten Bargeld, Schmuck und einen Garagenöffner ein. Ein Bewohner im Obergeschoss vernahm die Geräusche im Erdgeschoss und ging daraufhin die Treppe herunter. Hierdurch wurden der oder die Täter aufgeschreckt und flohen aus dem Haus in unbekannte Richtung. Zu einem direkten Kontakt kam es nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06172/ 120-0 um Hinwiese.

4. Garage und Werkstattraum aufgebrochen, Friedrichsdorf-Köppern, Wagnerstraße, Samstag, 13.12.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 11:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte in Köppern eine Garage und einen Werkstattraum aufgebrochen und diverse Gegenstände daraus entwendet. Die Unbekannten begaben sich zu dem Grundstück der Autowerkstatt in der Wagnerstraße und hebelten zunächst ein Garagentor auf. Aus der Garage wurden dann drei Werkzeugwagen, zwei Standheizungen und verschiedenes Werkzeug gestohlen. Die Tür zu einem angrenzenden Raum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Aus diesem entwendeten die Täter ebenfalls Werkzeuge. Wie und wohin die Beute im Wert von mehreren Tausend Euro abtransportiert wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell