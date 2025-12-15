PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt,

61381 Friedrichsdorf-Köppern, Friedberger Straße Montag, 15.12.2025, 17:50 Uhr

Am späten Freitagnachmittag wurde eine 53-Jährige aus Friedrichsdorf-Köppern bei einem Verkehrsunfall auf der Friedberger Straße in Köppern schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat die Fußgängerin an einer schlecht beleuchteten Stelle kurz vor dem Ortsausgang Köppern auf die Friedberger Straße. Ein ortsauswärts fahrender 23-jähriger Autofahrer aus Friedrichsdorf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und traf die Frau mit seinem weißen MG frontal. Diese wurde auf das Fahrzeug aufgeladen, zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Die 53-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Hubschraubereinsatzes und der umfangreichen Unfallaufnahme war die Friedberger Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell