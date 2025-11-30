Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Treffen ehemaliger und aktiver Jugendfeuerwehrleiter des Kreises Kleve im Gerätehaus Rheurdt

Rheurdt (ots)

Bereits am vorletzten Wochenende trafen sich ehemalige und aktuelle Jugendfeuerwehrleiter aus dem gesamten Kreis Kleve im Gerätehaus Rheurdt. Auf Initiative der früheren Jugendfeuerwehrwarte aus Kranenburg, Bedburg-Hau und Rheurdt fand das Treffen am 15. November 2025 statt.

Viele ehemalige wie auch aktive Verantwortliche folgten der Einladung, darunter Kreisbrandmeister Reiner Gilles. Bei Kaffee und Kuchen bot sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und gemeinsam auf die Entwicklung der Jugendfeuerwehr im Kreisgebiet zurückzublicken. Unterstützt wurde dies durch eine Bildercollage, die über einen Beamer präsentiert wurde.

Im weiteren Verlauf erhielten die Gäste eine Führung durch das noch recht neue Gerätehaus. Nach angeregten Gesprächen und fachlichem Austausch klang die Veranstaltung bei einem gemeinsamen Abendessen aus.

Das Treffen wurde von allen Beteiligten als bereichernd und gelungen empfunden und unterstrich einmal mehr die Bedeutung der Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehren im Kreis Kleve.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell