PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in einen Wohnungsanbau +++ Balkontür bei Einbruch zerstört +++ Sachbeschädigungen an Autos +++ Beschädigung von städtischem Eigentum +++ Gescheiterter Diebstahl

Bad Homburg v.d. Höhe

1.Einbruch in einen Wohnungsanbau,

Samstag, 13.12.2025,15:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 19:00 Uhr, Kronberg i.T., Schönberg, Zeilstraße

(lr) Im Zeitraum vom Samstagnachmittag bis Sonntagabend kam es im Kronberger Stadtteil Schönberg zu einem Einbruch in einen Anbau. Die unbekannten Täter verschafften sich über einen Zaun eines angrenzenden Friedhofs Zutritt zum Gelände in der Zeilstraße. Dort kletterten sie auf den Wohnungsanbau und beschädigten das Dach mit einem unbekannten Werkzeug. Dadurch gelangten die Einbrecher in das Innere des Anbaus und entwendeten von dort eine Münzsammlung. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch das gewaltvolle Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Balkontür bei Einbruch zerstört,

Sonntag, 14.12.2025, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr, Königsstein i.T., Adelheidenstraße

(lr) Am Sonntagabend kam es in Königsstein zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der unbekannte Täter verschaffte sich über eine Balkontür gewaltsam Zugang zur Wohnung in der Adelheidenstraße. Von dort entwendete er verschiedene Wertgegenstände und machte sich anschließend in unbekannte Richtung aus dem Staub. An der zerstörten Balkontür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Sachbeschädigungen an Autos,

Oberursel, Sonntag, 14.12.2025, 00:15 Uhr bis 15:30 Uhr

(lr) Von Sonntagnacht bis Sonntagnachmittag kam es in Oberursel zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand einen schwarzen Mercedes S 350 in der Henchenstraße sowie einen schwarzen Audi A6 in der Liebfrauenstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Oberursel über die Nummer (06171) 6240-0.

4.Beschädigung von städtischem Eigentum, Usingen, Pestalozzistraße, Freitag, 12.12.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 09:45 Uhr

(lr) In der Nacht zum Samstag beschädigten unbekannte Täter einen Mülleimer und eine Straßenlaterne in der Pestalozzistraße in Usingen. Die Vandalen ramponierten einen Mülleimer dermaßen, dass dieser aus seiner Halterung fiel. Im Anschluss sorgten sie dafür, dass die Abdeckung für die Sicherung einer Laterne abfiel. Daraufhin flüchten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Usingen nimmt Hinweise unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

5.Gescheiterter Diebstahl,

Usingen, Am Gebackenen Stein, Freitag, 12.12.2025, 16:30 Uhr

(lr) Am späten Freitagnachmittag versuchte eine Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, in Usingen aus einem Supermarkt in der Straße "Am Gebackenen Stein" Ware zu entwenden. Gegen 16:30 Uhr lenkten die beiden Männer eine Mitarbeiterin ab, damit die beiden Frauen Lebensmittel sowie hochwertige Ware entwenden können. Als die beiden Täterinnen versuchten sich über eine geschlossene Kasse aus dem Staub zu machen, wurden sie von der Mitarbeiterin, die zuvor von den Männern abgelenkt worden war, auf dem Parkplatz aufgehalten und zu der Ware befragt. Daraufhin ergriffen die beiden Frauen die Flucht und ließen ihr Diebesgut an Ort und Stelle zurück. Bei der Flucht schubste eine der Frauen die Angestellte, welche daraufhin zu Boden viel. Währenddessen verließen auch die beiden Männer den Markt unbemerkt.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu der Gruppe unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

