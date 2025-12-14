PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburg
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
1. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburger Gartenfeldsiedlung.
Bad Homburg v. d. H.,
Sonntag, 14.12.2025, 13:15 Uhr Die am 13.10.2025 veröffentlichte Fahndung nach der vermissten Jugendlichen aus Bad Homburg wird zurückgenommen. Die 14-Jährige kam wohlbehalten nach Hause zurück. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.
Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndung und das Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.
