POL-BN: Bonn-Dransdorf: E-Scooter abgedrängt - Polizei bittet um Hinweise zu weißem Transporter nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Ein 46-jähriger E-Scooterfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (12.12.2025) in Bonn-Dransdorf verletzt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem weißen Transporter, der sich nach dem Unfall von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Zur Unfallzeit gegen 10:40 Uhr war der E-Scooterfahrer auf der Grootestraße in Fahrtrichtung Justus-von-Liebig-Straße unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 46 wurde das Elektrokleinstfahrzeug von einem weißen Transporter überholt. Dabei kam der Wagen dem 46-Jährigen so nahe, dass dieser auf den Gehweg auswich. Dabei verlor er die Kontrolle über den Roller, stürzte und verletzte sich leicht. Der Transporter mit einem Kennzeichen aus dem Westerwaldkreis (WW) fuhr anschließend davon.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

