Polizei Bonn

POL-BN: Fund abgetrennter Hände und einer Frauenleiche: Haftbefehl gegen Lebensgefährten

Bonn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn:

Nach der Übernahme der Ermittlungen im Falle des Fundes der abgetrennten Hände sowie des Leichnams einer 32-jährigen Frau durch die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei am 03.12.2025 liegt nunmehr ein Haftbefehl für den Lebensgefährten der Frau vor.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse ergibt sich ein dringender Tatverdacht gegen den in Bonn amtlich gemeldeten 41-Jährigen, der sich weiterhin im außereuropäischen Ausland befindet.

Bereits am 10. und 11.12.2025 hatten abschließende Suchmaßnahmen im Bereich des Fundortes des Leichnams bei Monreal (Landkreis Mayen-Koblenz) keine neuen Erkenntnisse geliefert. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

