Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: Drei Jugendliche bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugenhinweise erbeten

Bonn (ots)

In der Nacht zum Samstag (13.12.2025) kam es in Bonn-Pützchen zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, in deren Verlauf drei 17-jährige Jugendliche schwer verletzt wurden.

Die Bonner Polizei wurde gegen 01:20 Uhr, zum Sportplatz auf der Straße "Rosenbach" in Bonn-Pützchen alarmiert. In einem dortigen Sportlerheim fand zum Einsatzzeitpunkt eine private Geburtstagsfeierlichkeit von zwei 18-Jährigen statt.

Nach den bisher vorliegenden Angaben soll eine noch unbestimmte Anzahl von nicht eingeladenen Personen unberechtigt zu der Feier hinzugekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es nach dem derzeitigen Sachstand zu einem Streitgeschehen mit mehreren Beteiligten. Dieses führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde.

Bei Eintreffen der Polizei befanden sich rund 40 bis 50 Personen vor und in dem Sportlerheim. Den vorliegenden Angaben zufolge hatten mehrere Personen die Örtlichkeit bereits verlassen.

Drei 17-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, einer von ihnen durch Messerstiche. Die drei Jugendlichen wurden nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach dem derzeitigen Sachstand besteht nach Auskunft der behandelnden Ärzte keine Lebensgefahr.

Mehrere Personen klagten über leichte Verletzungen, unter anderem durch ein Reizgas, welches im Verlauf der Auseinandersetzung eingesetzt wurde.

Die Ermittlungen zum Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung sowie zum konkreten Geschehensablauf und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an und werden durch die Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft geführt.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Bonner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell