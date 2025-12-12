PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Gruppenberatung zum Einbruchschutz im Bonner Polizeipräsidium - Jetzt anmelden!

Bonn (ots)

Am 18.12.2025 berät Kriminalhauptkommissar Jan Schumacher vom Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei im Rahmen einer Vortragsveranstaltung zum Schutz vor Einbrechern.

Die Gruppenveranstaltung findet in der Zeit von 09:00 - 11:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn (Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn) statt. Nach dem Vortrag zum Thema besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit eine Ausstellungsfläche mit Produkten rund um das Thema Einbruchschutz zu besuchen.

Aus organisatorischen Gründen (begrenzte Teilnehmerzahl) wird um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0228 15-7676 oder per Mail an KKKPOLeitung.Bonn@polizei.nrw.de gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

