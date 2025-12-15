POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Beuel
Bonn (ots)
Am Freitag, den 19. Dezember 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer bürgernahen Beratung vor Ort auf den Rathausvorplatz in Bonn-Beuel ein.
Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 bis 12:00 Uhr und bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich zu Themen wie Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren, Taschendiebstahl sowie weiteren sicherheitsrelevanten Fragestellungen zu informieren.
Fachkundige Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz sowie die zuständigen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten stehen für Gespräche, individuelle Fragen und hilfreiche Tipps zur Verfügung.
Eine gute Gelegenheit, sich unkompliziert und direkt vor Ort beraten zu lassen.
