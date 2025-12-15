PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Beuel

Bonn (ots)

Am Freitag, den 19. Dezember 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer bürgernahen Beratung vor Ort auf den Rathausvorplatz in Bonn-Beuel ein.

Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 bis 12:00 Uhr und bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich zu Themen wie Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren, Taschendiebstahl sowie weiteren sicherheitsrelevanten Fragestellungen zu informieren.

Fachkundige Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz sowie die zuständigen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten stehen für Gespräche, individuelle Fragen und hilfreiche Tipps zur Verfügung.

Eine gute Gelegenheit, sich unkompliziert und direkt vor Ort beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

