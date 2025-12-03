Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Althornbach (ots)

Verkehrsteilnehmer die am Mittwochabend in der Südwestpfalz auf der B 424 unterwegs waren mussten eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Zwischen den Orten Althornbach und Hornbach kam es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Ein 64-Jähriger fuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem Renault Twingo von Althornbach in Richtung Hornbach. Wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Althornbach geriet der aus Frankreich stammende Mann in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort war gerade eine 38-Jährige mit ihrem BMW X1 unterwegs. Beide Wagen stießen frontal zusammen. Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die SUV-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch eigenständig verlassen, musste allerdings auch in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr liegt ersten Erkenntnissen zufolge nicht vor. Bei dem Unfall entstand nach erster Schätzung ein Gesamtschaden von 25.000 Euro.

Die Strecke musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt werden. Es wurden umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sind nun die Hintergründe sowie der genaue Unfallhergang. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Zweibrücken, Althornbach und Hornbach sowie der Straßenmeisterei Waldfischbach an der Unfallstelle eingesetzt. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell