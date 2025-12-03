PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

POL-PIZW: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße
  • Bild-Infos
  • Download

Althornbach (ots)

Verkehrsteilnehmer die am Mittwochabend in der Südwestpfalz auf der B 424 unterwegs waren mussten eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Zwischen den Orten Althornbach und Hornbach kam es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Ein 64-Jähriger fuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem Renault Twingo von Althornbach in Richtung Hornbach. Wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Althornbach geriet der aus Frankreich stammende Mann in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort war gerade eine 38-Jährige mit ihrem BMW X1 unterwegs. Beide Wagen stießen frontal zusammen. Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die SUV-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch eigenständig verlassen, musste allerdings auch in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr liegt ersten Erkenntnissen zufolge nicht vor. Bei dem Unfall entstand nach erster Schätzung ein Gesamtschaden von 25.000 Euro.

Die Strecke musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollgesperrt werden. Es wurden umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sind nun die Hintergründe sowie der genaue Unfallhergang. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Zweibrücken, Althornbach und Hornbach sowie der Straßenmeisterei Waldfischbach an der Unfallstelle eingesetzt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:16

    POL-PIZW: Diebstahl aus unverschlossenem PKW/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Montag, 01.12.2025, 22.00 Uhr auf Dienstag, 02.12.2025, 06.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unverschlossenen PKW VW Polo, welcher in der Heroldstraße geparkt war diverse Wertgegenstände, u. a. anderem eine EC-Karte. Mit dieser wurde mehrere Kleinbeträge auf dem Konto des Geschädigten abgebucht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro. Zeugen möchten ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:36

    POL-PIZW: Drei Beteiligte & Zwei Verletzte

    Zweibrücken (ots) - Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Homburger Straße. Dort waren am Montagmittag um 13:20 Uhr drei Autos aus Richtung Saarland unterwegs. An einer roten Ampel mussten alle drei Verkehrsteilnehmer anhalten. Hierbei gelang es der 19-jährigen Fahrerin des letzten Pkw's nicht ihr Auto rechtzeitig zu stoppen. Sie fuhr auf das Heck der davor fahrenden ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:36

    POL-PIZW: Streifschaden am Audi / Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Audi A5 in der Hofenfelsstraße beschädigt. Zwischen 4 Uhr und 15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den am rechten Fahrbahnrand in Richtung Niederauerbach geparkten schwarzen Wagen. Der Unfall ereignete sich nahe dem Hallenbad. Der Unfallverursacher fuhr danach davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren