PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Drei Beteiligte & Zwei Verletzte

Zweibrücken (ots)

Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Homburger Straße. Dort waren am Montagmittag um 13:20 Uhr drei Autos aus Richtung Saarland unterwegs. An einer roten Ampel mussten alle drei Verkehrsteilnehmer anhalten. Hierbei gelang es der 19-jährigen Fahrerin des letzten Pkw's nicht ihr Auto rechtzeitig zu stoppen. Sie fuhr auf das Heck der davor fahrenden 44-Jährigen auf. Diese wurde im Anschluss durch die Wucht des Aufpralls noch auf den vor ihr stehenden Wagen eines 51-Jährigen geschoben. Zwei Insassen der vorderen Autos wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:36

    POL-PIZW: Streifschaden am Audi / Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Audi A5 in der Hofenfelsstraße beschädigt. Zwischen 4 Uhr und 15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den am rechten Fahrbahnrand in Richtung Niederauerbach geparkten schwarzen Wagen. Der Unfall ereignete sich nahe dem Hallenbad. Der Unfallverursacher fuhr danach davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:34

    POL-PIZW: Kratzer auf der Beifahrerseite

    Contwig (ots) - Bereits Anfang vergangener Woche wurde ein Auto in der Hauptstraße beschädigt. Der Wagen stand in der Nacht von Montag, den 24.11.2025, auf Dienstag, den 25.11.2025, in Fahrtrichtung Stambach geparkt. Zwischen 20 Uhr und 16:30 Uhr der beiden Tage hinterließ ein Unbekannter zwei größere Kratzer auf der Beifahrerseite. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:33

    POL-PIZW: Ist das Auto verschlossen?

    Zweibrücken (ots) - Schon wieder traf es zwei Autobesitzer in der Rosenstadt. Wie in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet, kam es erneut zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Am Montagmorgen gegen 6:05 Uhr wurde eine EC-Karte aus einem VW Golf gestohlen. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt in der Schillerstraße. Zuvor kam es bereits am Samstagmittag zu einem weiteren Delikt. In diesem Fall stand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren