Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Drei Beteiligte & Zwei Verletzte

Zweibrücken (ots)

Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Homburger Straße. Dort waren am Montagmittag um 13:20 Uhr drei Autos aus Richtung Saarland unterwegs. An einer roten Ampel mussten alle drei Verkehrsteilnehmer anhalten. Hierbei gelang es der 19-jährigen Fahrerin des letzten Pkw's nicht ihr Auto rechtzeitig zu stoppen. Sie fuhr auf das Heck der davor fahrenden 44-Jährigen auf. Diese wurde im Anschluss durch die Wucht des Aufpralls noch auf den vor ihr stehenden Wagen eines 51-Jährigen geschoben. Zwei Insassen der vorderen Autos wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. |pizw

