PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus unverschlossenem PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Montag, 01.12.2025, 22.00 Uhr auf Dienstag, 02.12.2025, 06.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unverschlossenen PKW VW Polo, welcher in der Heroldstraße geparkt war diverse Wertgegenstände, u. a. anderem eine EC-Karte. Mit dieser wurde mehrere Kleinbeträge auf dem Konto des Geschädigten abgebucht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro. Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. Die Polizei Zweibrücken weist nochmals daraufhin, dass Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu belassen sind. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:36

    POL-PIZW: Drei Beteiligte & Zwei Verletzte

    Zweibrücken (ots) - Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Homburger Straße. Dort waren am Montagmittag um 13:20 Uhr drei Autos aus Richtung Saarland unterwegs. An einer roten Ampel mussten alle drei Verkehrsteilnehmer anhalten. Hierbei gelang es der 19-jährigen Fahrerin des letzten Pkw's nicht ihr Auto rechtzeitig zu stoppen. Sie fuhr auf das Heck der davor fahrenden ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:36

    POL-PIZW: Streifschaden am Audi / Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Audi A5 in der Hofenfelsstraße beschädigt. Zwischen 4 Uhr und 15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den am rechten Fahrbahnrand in Richtung Niederauerbach geparkten schwarzen Wagen. Der Unfall ereignete sich nahe dem Hallenbad. Der Unfallverursacher fuhr danach davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:34

    POL-PIZW: Kratzer auf der Beifahrerseite

    Contwig (ots) - Bereits Anfang vergangener Woche wurde ein Auto in der Hauptstraße beschädigt. Der Wagen stand in der Nacht von Montag, den 24.11.2025, auf Dienstag, den 25.11.2025, in Fahrtrichtung Stambach geparkt. Zwischen 20 Uhr und 16:30 Uhr der beiden Tage hinterließ ein Unbekannter zwei größere Kratzer auf der Beifahrerseite. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren