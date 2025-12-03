Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus unverschlossenem PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Montag, 01.12.2025, 22.00 Uhr auf Dienstag, 02.12.2025, 06.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unverschlossenen PKW VW Polo, welcher in der Heroldstraße geparkt war diverse Wertgegenstände, u. a. anderem eine EC-Karte. Mit dieser wurde mehrere Kleinbeträge auf dem Konto des Geschädigten abgebucht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro. Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. Die Polizei Zweibrücken weist nochmals daraufhin, dass Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu belassen sind. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell