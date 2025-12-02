Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Streifschaden am Audi

Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Audi A5 in der Hofenfelsstraße beschädigt. Zwischen 4 Uhr und 15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den am rechten Fahrbahnrand in Richtung Niederauerbach geparkten schwarzen Wagen. Der Unfall ereignete sich nahe dem Hallenbad. Der Unfallverursacher fuhr danach davon ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern der Rosenstadt unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell