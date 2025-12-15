Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in Bonn - Ippendorf aufgenommen. Am Samstagabend (13.12.2025) gegen 19:15 Uhr wurde die Bewohnerin einer Souterrainwohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Kümpel auf Geräusche in ihrer Wohnung aufmerksam. Als sie nach dem Rechten sah, konnte sie nur noch feststellen, wie zwei unbekannte maskierte Personen die Wohnung über die Balkontür verließen. Die beiden Männer hatten eben diese Tür zuvor aufgehebelt und gelangten so in die Wohnräume.

Durch das laute Rufen der Geschädigten wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam, die die Flucht der Täter mit einem nicht näher beschriebenen in der Nähe parkenden Fahrzeug beobachten konnten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließen die Einbrecher die Wohnung ohne Tatbeute.

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

