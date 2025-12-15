PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in Bonn - Ippendorf aufgenommen. Am Samstagabend (13.12.2025) gegen 19:15 Uhr wurde die Bewohnerin einer Souterrainwohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Kümpel auf Geräusche in ihrer Wohnung aufmerksam. Als sie nach dem Rechten sah, konnte sie nur noch feststellen, wie zwei unbekannte maskierte Personen die Wohnung über die Balkontür verließen. Die beiden Männer hatten eben diese Tür zuvor aufgehebelt und gelangten so in die Wohnräume.

Durch das laute Rufen der Geschädigten wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam, die die Flucht der Täter mit einem nicht näher beschriebenen in der Nähe parkenden Fahrzeug beobachten konnten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließen die Einbrecher die Wohnung ohne Tatbeute.

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:21

    POL-BN: Fund abgetrennter Hände und einer Frauenleiche: Haftbefehl gegen Lebensgefährten

    Bonn (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn: Nach der Übernahme der Ermittlungen im Falle des Fundes der abgetrennten Hände sowie des Leichnams einer 32-jährigen Frau durch die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei am 03.12.2025 liegt nunmehr ein Haftbefehl für den Lebensgefährten der Frau vor. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:45

    POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Beuel

    Bonn (ots) - Am Freitag, den 19. Dezember 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer bürgernahen Beratung vor Ort auf den Rathausvorplatz in Bonn-Beuel ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 bis 12:00 Uhr und bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich zu Themen wie Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren