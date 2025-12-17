PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrunken gepöbelt +++ Bei Einbruch Tresor entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrunken gepöbelt,

Bad Homburg, Gonzenheim, Quirinstraße, Dienstag, 16.12.2025, 14.45 Uhr

(da)Am Dienstagmittag hat ein betrunkener Mann in Gonzenheim Passanten angepöbelt und angegriffen. Gegen 14.45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeistation Bad Homburg in die Quirinstraße gerufen. Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte ein 46-jähriger Mann dort zunächst einen Passanten beleidigt und eine Bierflasche nach ihm geworfen. Der Passant konnte sich nur durch eine schnelle Ausweichbewegung vor der Attacke retten. Anschließend versuchte der 46-Jährige, einen weiteren Passanten mit einem Fahrradschloss zu schlagen, was ebenfalls glücklicherweise erfolglos blieb. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens und seines vorangegangenen starken Alkoholkonsums mussten die Polizeikräfte ihn mit Handfesseln fixieren und schlussendlich zur Polizeistation bringen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Bei Einbruch Tresor entwendet,

Glashütten, Schloßborn, Buchwaldstraße, Dienstag, 16.12.2025, 16 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025, 1 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Einbrecher in Schloßborn einen Tresor entwendet. Die bisher Unbekannten gelangten zwischen 16 Uhr und 1 Uhr auf das Grundstück in der Buchwaldstraße. Dort machten sie sich derart brachial an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen, dass diese vollständig aus der Verankerung gehoben wurde. Im Inneren stellten sie sämtliche Räumlichkeiten auf den Kopf, bis sie schließlich den Tresor fanden, den sie trotz seines dreistelligen Gewichts mitsamt dem darin enthaltenen Bargeld abtransportierten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wenn Sie im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche gehört oder verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge gesehen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell