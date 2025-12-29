Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Baustellenmaterial in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 13:50 Uhr, kam es auf einem Gehweg in der Albrechtstraße im Wilhelmshavener Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Diebstahl von Baustellenmaterial. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten mehrere Personen mindestens zwei Baustellenleuchten sowie eine größere Warnbake (Pylone). Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie die Täter das Diebesgut in eine nahegelegene Wohnung verbrachten und diese anschließend wieder verließen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten die eingesetzten Kräfte den Wohnungsmieter vor Ort antreffen. In der Wohnung wurde das zuvor entwendete Baustellenmaterial aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten weiteres Diebesgut fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Herkunft der weiteren Gegenstände dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell