Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in Wilhelmshaven-Rüstersiel im Bereich der Rüstersieler Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Fahrzeugführerin, ihr Fahrzeug zu wenden. Mutmaßlich aufgrund körperlicher Einschränkungen gab sie dabei zu viel Gas oder konnte den Bremsvorgang nicht rechtzeitig einleiten. In der Folge fuhr der Pkw in einem Halbkreis über die Fahrbahn, überquerte einen Grünstreifen und überfuhr einen dort abgestellten Tretroller eines Kindes. Das Kind konnte nur dadurch vor einem Zusammenstoß bewahrt werden, dass der Vater es rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zog. Die Fahrt des Pkw endete schließlich an einer Hauswand. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

