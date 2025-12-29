PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 20:25 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Europaring in Wilhelmshaven-Neuende zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten bislang unbekannte Beschuldigte gegen die Eingangstür des Mehrfamilienhauses. Zudem wurde mittels eines handelsüblichen Feuerwerkskörpers die neben der Tür befindliche Klingelanlage beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

