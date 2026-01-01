Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 31.12.2025/01.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Fazit:

Polizeihauptkommissar Sven Schwarz, Dienstabteilungsleiter: "Die Polizei blickt auf eine eher ruhige Silvesternacht zurück. Neben einigen Streitigkeiten und wenigen Gewaltdelikten, wie Körperverletzungen, war die Nacht eher durch Brandgeschehnisse geprägt."

Wilhelmshaven

Brandgeschehen:

Am 31.12.2025, um 22:02 Uhr, wurde im Bereich Bremer Straße/Tilsiter Straße durch eine Zeugin ein brennender, geparkter Pkw festgestellt und gemeldet. Durch die große Hitzeentwicklung wurde der daneben stehende Pkw ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Um 23:29 Uhr brannte ein weiterer Pkw in der Marktstraße. In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken. Die Brandursachen sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Weiter kam es im Stadtgebiet zu diversen Altpapiercontainerbränden, die ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten. Am 31.12.2025, um 23:22 Uhr wurden in der Bremer Straße 116 drei, am 01.01.2026, um 02:01 Uhr in der Allmersstraße/Hauffstraße ein und um 02:22 Uhr in der Preußenstraße 46b ein weiterer Container gemeldet. Die Polizei geht hier von Inbrandsetzungen aus. Die jeweiligen Container wurden stark beschädigt.

Zudem kam es in der Nacht zu drei weiteren, kleineren Mülltonnenbränden an Bushaltestellen in Fedderwardergroden, Posener Straße (00:43 Uhr), in der Innenstadt, Marktstraße (02:22 Uhr) und in der Norderneystraße (02:53 Uhr), die entweder selbst erloschen oder durch die Polizei gelöscht wurden.

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages, um 02:08 Uhr brannte in der Stendaler Allee ein Kunststoff-Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück aus bislang ungeklärter Ursache. Durch das Feuer wurde die angrenzende Garage leicht in Mitleidenschaft gezogen. Hier entstand Schaden am Putz. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall ebenfalls noch an.

Körperverletzungen

Am 01.01.2026, um 05:57 Uhr, am ZOB Virchowstraße, haben zwei männliche Beschuldigte, 21 und 23 Jahre alt, ein 51jähriges Opfer geschlagen. Hintergrund war wohl, dass die Beschuldigten das Smartphone des Opfers gefunden haben und man sich über den Finderlohn nicht einig wurde. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Um 03:20 Uhr kam es in der Grenzstraße zu Streitigkeiten. Der 26jährige Wangerländer wollte schlichten und wurde vom 30jährigen Beschuldigten geschlagen und leicht verletzt.

Verkehrsunfälle

Am 01.01.2026, um 02:20 Uhr kam es auf der Freiligrathstraße, Einmündung Möwenstraße, zu einem Auffahrunfall. Der Verursacher, 31 Jahre aus Wilhelmshaven, fuhr nach jetzigem Sachstand auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw, die Ampel zeigte rot, auf und verursachte Sachschäden an beiden Pkw. Der Wilhelmshavener unterzog sich einem Alkotest, der einen Wert von 1,4 Promille ergab. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Verursacher muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Polizeikommissariat Varel

Einbruch in einen Wohnwagen

Varel/Streek. Im Zeitraum vom 19.12.2025, 12:30 Uhr, bis 31.12.2025, 13.30 Uhr, kam es in der Jaderberger Straße in Varel zu einem Einbruch in einen der dort abgestellten Schausteller-Wohnwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Objekt und entwendete Bargeld. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Varel/Dangastermoor. In der Zeit vom 31.12.2025, 18:45 Uhr, bis 01.01.2026, 2:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Vareler Brauhauses, Zum Jadebusen in Varel, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter Nissan, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Front linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Varel/Obenstrohe. Bereits am 23.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 8:10 Uhr und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wiefelsteder Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter schwarzer Volkswagen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Front rechtsseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat Jever

Verkehrsunfallfluchten

Am 30.12.2025 gegen 09:15 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Adolf-Ahlers-Straße in 26441 Jever ein abgestellter PKW beschädigt. Der Unfallflüchtige verursachte mutm. beim Ein- oder Ausparken Schäden am vorderen linken Kotflügel an einem grauen Audi A6 Avant mit FRI-Kennung. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Am 31.12.2025 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:43 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher ein auf einem Parkplatz in der Lindenbaumstraße in 26441 Jever abgestellter PKW beschädigt. Der schwarze BMW iX mit FRI-Kennung wurde dabei auf der Fahrerseite mit einem mutm. spitzen Gegenstand derart beschädigt, dass auf der Fahrerseite ein ca. 160cm langer Kratzer und ein geschätzter Schaden in vierstelliger Höhe entstand. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Brände

Am 01.01.2026 gegen 00:35 Uhr wurde der Brand eines Carports in der Rügenstraße in 26419 Schortens bekannt. Trotz der Löscharbeiten der Ortsfeuerwehren Schortens und Accum konnte ein Übergreifen auf einen weiteren, angrenzenden Carport sowie ein Gewächshaus nicht verhindert werden. Neben den Gebäuden wurden Inventar sowie ein Kleinwagen brandbeschädigt. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe der Sachschäden lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell