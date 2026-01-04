Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 02.01.26 bis 04.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle Durch eine bisher unbekannte Täterschaft ist eine Glasscheibe der Bushaltestelle des Schulzentrums Arngaster Straße in Varel vollständig zerstört worden. Die Tat ereignete sich über den Jahreswechsel, vom 30. Dezember, um 15:30 Uhr, bis zum 2. Januar, um 07:00 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und anschließender Fahrerflucht in Zetel Am Mittag des 03. Januar kam ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Fahrbahn der Neuenburger Straße ab und rutschte in den Seitengraben. Der Fahrzeugführer sowie die 56-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war wurde dieser abgeschleppt. Die Berme ist durch den Unfall beschädigt worden. Nach erfolgter Bergung des PKW durch ein Abschleppunternehmen informierte der Fahrzeugführer jedoch nicht die Polizei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Personalien des Fahrzeugführers konnten im Nachgang ermittelt werden. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Varel Am 03. Januar kam es aufgrund der Winterglätte in der Wilhelmshavener Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. An beiden PKW entstand Sachschaden. Eine 37-jährige Unfallbeteiligte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Zetel Aufgrund der Winterglätte kam am Abend des 03. Januar ein PKW in der Blauhander Straße von der Fahrbahn ab und rutschte in den Seitengraben. Der PKW konnte aus dem Graben geborgen werden und wurde abgeschleppt. Ein 9-jähriges Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell