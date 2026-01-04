PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 02.01.26 bis 04.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle 
Durch eine bisher unbekannte Täterschaft ist eine Glasscheibe der 
Bushaltestelle des Schulzentrums Arngaster Straße in Varel 
vollständig zerstört worden. 
Die Tat ereignete sich über den Jahreswechsel, vom 30. Dezember, um 
15:30 Uhr, bis zum 2. Januar, um 07:00 Uhr.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in 
Verbindung zu setzen


Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und anschließender
Fahrerflucht in Zetel
Am Mittag des 03. Januar kam ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit 
seinem PKW von der Fahrbahn der Neuenburger Straße ab und rutschte in
den Seitengraben. 
Der Fahrzeugführer sowie die 56-jährige Beifahrerin wurden hierbei 
leicht verletzt. 
Da der PKW nicht mehr fahrbereit war wurde dieser abgeschleppt. 
Die Berme ist durch den Unfall beschädigt worden. 
Nach erfolgter Bergung des PKW durch ein Abschleppunternehmen 
informierte der Fahrzeugführer jedoch nicht die Polizei und entfernte
sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Die Personalien des Fahrzeugführers konnten im Nachgang ermittelt 
werden. 


Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Varel
Am 03. Januar kam es aufgrund der Winterglätte in der Wilhelmshavener
Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. 
An beiden PKW entstand Sachschaden.
Eine 37-jährige Unfallbeteiligte wurde durch den Zusammenstoß leicht 
verletzt. 


Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Zetel
Aufgrund der Winterglätte kam am Abend des 03. Januar ein PKW in der 
Blauhander Straße von der Fahrbahn ab und rutschte in den 
Seitengraben. 
Der PKW konnte aus dem Graben geborgen werden und wurde abgeschleppt.
Ein 9-jähriges Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

