Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - 29-jähriger Pkw-Dieb in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei zunächst unbekannte Männer sollen in der Nacht auf Freitag in Sulzfeld einen BMW entwendet haben und anschließend mit dem Fahrzeug geflüchtet sein. Beamte der Verkehrspolizei Weiden in der Oberpfalz (Bayern) nahmen am Freitagmorgen einen der Täter vorläufig fest.

Nach Auswertung einer Videoaufzeichnung konnten gegen 01:21 Uhr zwei Männer dabei beobachtet werden, wie sie sich in der Lisztstraße in Sulzfeld einem geparkten BMW näherten. Mutmaßlich mittels technischer Hilfsmittel überwanden sie die Diebstahlsicherung des Fahrzeuges und fuhren anschließend mit dem Auto davon. Der 27-jährige Eigentümer bemerkte gegen 04:30 Uhr das Fehlen des Pkws und verständigte daraufhin die Polizei.

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz unterzog das Fahrzeug noch am selben Morgen gegen 05:15 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei entdeckten die Beamten die bereits demontierten amtlichen Kennzeichen im Kofferraum des entwendeten Fahrzeugs und konnten durch Rücksprache mit den hiesigen Polizeibeamten den Diebstahl des Fahrzeugs feststellen.

Der 29-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Samstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere nach dem bislang unbekannten zweiten Täter, übernommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell