PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - 29-jähriger Pkw-Dieb in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei zunächst unbekannte Männer sollen in der Nacht auf Freitag in Sulzfeld einen BMW entwendet haben und anschließend mit dem Fahrzeug geflüchtet sein. Beamte der Verkehrspolizei Weiden in der Oberpfalz (Bayern) nahmen am Freitagmorgen einen der Täter vorläufig fest.

Nach Auswertung einer Videoaufzeichnung konnten gegen 01:21 Uhr zwei Männer dabei beobachtet werden, wie sie sich in der Lisztstraße in Sulzfeld einem geparkten BMW näherten. Mutmaßlich mittels technischer Hilfsmittel überwanden sie die Diebstahlsicherung des Fahrzeuges und fuhren anschließend mit dem Auto davon. Der 27-jährige Eigentümer bemerkte gegen 04:30 Uhr das Fehlen des Pkws und verständigte daraufhin die Polizei.

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz unterzog das Fahrzeug noch am selben Morgen gegen 05:15 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei entdeckten die Beamten die bereits demontierten amtlichen Kennzeichen im Kofferraum des entwendeten Fahrzeugs und konnten durch Rücksprache mit den hiesigen Polizeibeamten den Diebstahl des Fahrzeugs feststellen.

Der 29-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Samstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere nach dem bislang unbekannten zweiten Täter, übernommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:49

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

    Karlsruhe (ots) - Am Freitagabend stürzte ein 68-jähriger Mann in der Karlsruher Weststadt auf die Bahngleise und wurde dort von einer S-Bahn erfasst. Er erlitt hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bog ein 51-jähriger Straßenbahnführer der Linie S1 gegen 19:10 Uhr von der Bücherstraße nach links in ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:21

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag, vermutlich in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 19:25 Uhr, gewaltsam über eine rückseitige Metalltür in das Innere eines Einfamilienhauses in Karlsruhe-Durlach. In Folge dessen durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer des in der Kastellstraße gelegenen Einfamilienhauses. Zu einem weiteren Einbruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren