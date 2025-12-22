PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Landkreis Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Beethovenstraße in Bruchsal drangen bislang unbekannte Einbrecher am Freitag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 21:20 Uhr offenbar gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie offenbar mehrere Etagen.

In Östringen hebelten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 15. Dezember 2025, 18:30 Uhr bis zum 21. Dezember, 12:40 Uhr die rückseitige Terrassentür eines Wohnhauses in der Schillerstraße gewaltsam auf. In Folge durchwühlten die Einbrecher wohl mehrere Zimmer des Anwesens.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

