Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Zeugenaufruf nach Betrug in sechsstelliger Höhe

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter täuschten am Freitagmittag einen 88-jährigen Mann und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände in sechsstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen rief zunächst eine unbekannte Frau gegen 11:00 Uhr bei dem Geschädigten an und gab sich offenbar als Polizeibeamtin aus. Sie erläuterte dem 88-Jährigen, dass derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen eine Bande aus Rumänien geführt werde und sie in diesem Zusammenhang seine Wertgegenstände prüfen müssten.

Im Verlauf des Telefonats reichte sie das Gespräch wiederholt an einen vermeintlichen Kollegen und einen Staatsanwalt weiter, die die Unterhaltung fortführten.

Unter dem Eindruck des Geschehens legte der 88-Jährige gegen 16:00 Uhr schließlich einen Karton mit Bargeld und Wertgegenständen im unteren sechsstelligen Bereich neben seine Garage in der Ringstraße.

Kurze Zeit später näherte sich aus Richtung der Doktor-Wohnlich-Straße ein Kleinwagen und fuhr vor das Anwesen. Der Fahrer stieg aus, nahm den Karton an sich und entfernte sich anschließend auf der Ringstraße in Richtung Durlacher Straße.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 Meter groß - schlanke Statur - ca. 25-30 Jahre alt - kein Bart - trug eine Brille, eine Strickmütze, eine helle Winterjacke und dunkle Hosen - sprach akzentfrei deutsch

Während des gesamten Tathergangs hielten die Betrüger das Telefonat aufrecht und forderten den Geschädigten zum Schweigen auf. Nachdem der 88-Jährige seine Besitztümer nicht wie versprochen zurück erhielt wählte er schließlich gegen 20:15 Uhr den Notruf.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der Person oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell