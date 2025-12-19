Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei der Festnahme eines 19-Jährigen in der Karlsruher Innenstadt wurde am Donnerstagmittag ein Polizeibeamter dienstunfähig verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollte der 19-Jährige gegen 13:45 Uhr aufgrund eines vorangegangenen Körperverletzungsdeliktes in der Kaiserstraße vorläufig festgenommen werden. Der Festnahme widersetzte er sich jedoch derart, dass sich ein Polizeibeamter bei den Widerstandhandlungen am Arm verletzte. Den eingesetzten Beamten gelang es letztlich, dem jungen Mann Handschließen anzulegen und ihn auf ein Polizeirevier zu verbringen.

Aufgrund der Verletzung war für den Beamten die Fortsetzung seines Dienstes nicht mehr möglich. Der 19-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Julian Scharer, Pressestelle

