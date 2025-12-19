Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrug in sechsstelliger Höhe - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe durchsuchten am Donnerstagmorgen im Rahmen eines Betrugsverfahrens mehrere Objekte in der Stadt und im Großraum Karlsruhe und nahmen in diesem Zusammenhang zwei Tatverdächtige fest. Der 34-jährige Mann und die 33-jährige Frau befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen betrieben die beiden Beschuldigten ein Unternehmen, das Tresorfächer zur anonymen Aufbewahrung von Wertgegenständen bereitstellte. Mindestens fünf Geschädigte mieteten die vermeintlich sicheren Fächer an und deponierten darin wertvolle Besitztümer. Als die Geschädigten keinen Zugriff mehr auf die Fächer hatten, erstatteten sie Strafanzeige. Die beiden Betrüger leerten offenbar die Schließfächer und brachten die Gegenstände in ihren Besitz. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen richtete sich der Verdacht schließlich gegen die 33-Jährige und den 34-Jährigen. Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamten zahlreiche elektronische Geräte, Bargeld und weitere mutmaßliche Beweismittel sicher. Der entstandene Sachschaden soll sich nach aktuellen Schätzungen im oberen sechsstelligen Bereich bewegen.

Die zwei vorläufig festgenommenen Täter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls Opfer dieser Betrugsmasche wurden oder Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle

Erster Staatsanwalt Graulich

E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de

Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle

Anna Breite-Diehl

E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de

Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell