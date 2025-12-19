Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche im Landkreis Karlsruhe - Zeugen gesucht

Am Donnerstag verzeichnete die Polizei in verschiedenen Gemeinden im Landkreis Karlsruhe mehrere Einbrüche.

In der Bruchsaler Straße in Walzbachtal-Wössingen verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite des Wohnhauses gewaltsam Zutritt in das Erdgeschoss. In der Folge durchsuchten die Diebe alle Stockwerke und entwendeten Goldschmuck.

In Weingarten hebelten Einbrecher im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:20 Uhr das Küchenfenster eines in der Jöhlinger Straße gelegenen Einfamilienhauses auf und durchwühlten auf der Suche nach Beute sämtliche Räume. Ob sie dabei fündig wurden, wird noch ermittelt.

Im Vogelsang in Kürnbach brachen unbekannte Täter zwischen 16:15 Uhr und 23:15 Uhr über die Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten im Anschluss das ganze Wohnhaus nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen Partum, Schmuck sowie Bargeld an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann in allen Fällen noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Personen, die verdächte Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

