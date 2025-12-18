PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Einbruch und Einbruchsversuch in Zweifamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Durlach eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr offenbar mit Hilfe einer aufgefundenen Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses im Steinleweg. Anschließend hebelten die Täter das Fenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume und nahmen diverse Schmuckstücke an sich. Der Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls bislang Unbekannte versuchten vermutlich zwischen 07:45 Uhr und 18:30 Uhr im selben Haus das Fenster der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln, was ihnen aber offensichtlich nicht gelang.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:10

    POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Zeugenaufruf nach mehreren Betrugsstraftaten

    Karlsruhe (ots) - In den vergangenen Wochen registrierte die Kriminalpolizei Karlsruhe mehrere Straftaten im Betrugsbereich "Falscher Bankmitarbeiter" und bittet daher um Zeugenhinweise. Im Zeitraum vom 05. bis 12. Dezember wurden bislang sechs Telefonbetrüge zur Anzeige gebracht, bei denen die Opfer zunächst einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhielten. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:45

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Neureut ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus im Heckenrosenweg. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die bislang unbekannten Einbrecher offenbar die Wohnräume im Erdgeschoss. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:00

    POL-KA: (KA) Walzbachtal - Frontalzusammenstoß auf L 571a

    Karlsruhe (ots) - Eine Kollision zweier Pkw sorgte am Donnerstagmorgen zur kurzzeitigen Sperrung der Landesstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 25-Jähriger gegen 08:05 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße 293 von Bretten kommend in Fahrtrichtung Jöhlingen. Im Kurvenbereich der Abfahrt auf die L 571a in Richtung Wössingen geriet er auf bislang unbekannte Ursache offenbar in den Gegenverkehr und stieß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren