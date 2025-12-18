Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Einbruch und Einbruchsversuch in Zweifamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Durlach eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr offenbar mit Hilfe einer aufgefundenen Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses im Steinleweg. Anschließend hebelten die Täter das Fenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume und nahmen diverse Schmuckstücke an sich. Der Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls bislang Unbekannte versuchten vermutlich zwischen 07:45 Uhr und 18:30 Uhr im selben Haus das Fenster der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln, was ihnen aber offensichtlich nicht gelang.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell