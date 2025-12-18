PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Neureut ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus im Heckenrosenweg.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die bislang unbekannten Einbrecher offenbar die Wohnräume im Erdgeschoss.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

