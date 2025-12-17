Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Ein 42-Jähriger missachtete am Dienstagabend offenbar die verkehrsregelnde Ampelanlage und stieß mit seinem Fiat in der Folge mit einer Straßenbahn zusammen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Pkw-Fahrer gegen 21:00 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Entenfang. Kurz vor der dortigen Haltestelle beabsichtigte der 42-Jährige offenbar ordnungsgemäß zu wenden und die Fahrt auf der Rheinstraße in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Hierbei übersah er das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit einer ebenfalls in Richtung Entenfang fahrenden Straßenbahn.

Der 42-Jährige blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme der Polizeibeamten ergaben sich Verdachtsmomente der Beeinträchtigung mittels Cannabis des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte diese Annahme. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des Beschuldigten.

Der Fiat war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, während die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen konnte. Im Zuge der Maßnahmen wurde der Bahnverkehr bis etwa 22:30 Uhr unterbrochen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Franz Henke, Pressestelle

