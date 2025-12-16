PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - 38-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 38-Jähriger drang am frühen Sonntagmorgen offenbar in die Wohnung des neuen Partners seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein und fügte ihm leichte Verletzungen an der Hand zu.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der 38-Jährige Beschuldigte gegen 07:00 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zur Wohnung des 44-jährigen Geschädigten in Walzbachtal und traf hierbei auf seine 36-jährige ehemalige Partnerin sowie den Geschädigten. Mutmaßlich aufgrund Eifersucht bedrohte er beide Personen zunächst mit einem mitgeführten Schwert und äußerte wohl mehrfach, dass er sie umbringen wolle. Der 44-Jährige Geschädigte konnte einen Hieb mit der Waffe zunächst abwehren, verletzte sich hierbei an der Hand und flüchtete anschließend auf die Straße. Daraufhin bedrohte der später Festgenommene die 36-Jährige und drohte ihr offenbar nochmals mit dem Leben. Im weiteren Verlauf verließ der 38-Jährige selbstständig die Wohnung, ohne dass er seiner ehemaligen Partnerin Verletzungen zufügte. Auf der Straße nahmen die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten den Beschuldigten widerstandslos fest.

Der 44-Jährige Geschädigte blieb glücklicherweise leicht verletzt.

Der Beschuldigte wurde am Montag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

