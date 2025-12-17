Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Lenker nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend kollidierte in Karlsruhe ein Pkw mit einem Zweiradfahrer und verletzte diesen schwer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 87-jähriger Pedelec-Lenker gegen 18:45 Uhr auf dem Radweg parallel zur Beuthener Straße in Richtung Westen. Hier bog er offenbar unvermittelt auf die Beuthener Straße ein und kollidierte mit einem Toyota, der die Beuthener Straße in dieselbe Richtung befuhr. In Folge der seitlichen Kollision stürzte der Pedelec-Fahrer auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 87-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrten die Beamten den betroffenen Bereich für etwa 1,5 Stunden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe dauern weiter an.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

