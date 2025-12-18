POL-KA: (KA) Walzbachtal - Frontalzusammenstoß auf L 571a

Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Eine Kollision zweier Pkw sorgte am Donnerstagmorgen zur kurzzeitigen Sperrung der Landesstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 25-Jähriger gegen 08:05 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße 293 von Bretten kommend in Fahrtrichtung Jöhlingen. Im Kurvenbereich der Abfahrt auf die L 571a in Richtung Wössingen geriet er auf bislang unbekannte Ursache offenbar in den Gegenverkehr und stieß wohl frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 25-Jährigen mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren im Zuge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten ist die L571 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

