POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Zeugenaufruf nach mehreren Betrugsstraftaten

In den vergangenen Wochen registrierte die Kriminalpolizei Karlsruhe mehrere Straftaten im Betrugsbereich "Falscher Bankmitarbeiter" und bittet daher um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom 05. bis 12. Dezember wurden bislang sechs Telefonbetrüge zur Anzeige gebracht, bei denen die Opfer zunächst einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhielten. Im Verlauf des Telefonats gaben die unbekannten Täter vor, dass auf den Konten der Geschädigten verdächtige Transaktionen oder Abbuchungen festgestellt worden seien. Aufgrund dessen müssten die Girokarten sowie die dazugehörigen PIN-Codes ausgetauscht werden.

Im Anschluss meldete sich ein weiterer, vermeintlicher Bankmitarbeiter, der die betroffenen Bankkarten an der Wohnanschrift der Geschädigten abholte und vorgab, sie ersetzen zu wollen. Nach Übergabe der Girokarte hoben die Betrüger Bargeldbeträge im mittleren vierstelligen Bereich ab.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Tatverdächtige beschrieben:

Einer der Männer soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Der zweite Tatverdächtige soll circa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein, trug einen leichten Drei-Tage-Bart und dunkle, kurze Haare und wies ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild auf.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden bislang noch unbekannten Männern geben können oder in diesem Zusammenhang im Zeitraum vom 05. bis 12. Dezember zwischen 14:00 und 18:00 Uhr verdächtige Wahrnehmung an folgenden Örtlichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0721 666 5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

68794 Oberhausen-Rheinhausen, Ortsteil Rheinhausen, Bereich Hauptstraße

76661 Philippsburg, Ortsteil Rheinsheim, Bereich Oskar-Frey-Straße / Hauptstraße

76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Ortsteil Eggenstein, Kantstraße / Friedrichstraße / Hebelstraße

76297 Stutensee, Ortsteil Blankenloch-Büchig, Lilienweg / Rumpelstilzchenweg

76297 Stutensee, Ortsteil Spöck, Friedrichstraße

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Bankkarten, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

