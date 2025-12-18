Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weiherfeld-Dammerstock - 43-Jähriger nach Einbruch in Imbiss vorläufig festgenommen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Drei Männer brachen in der Nacht auf Donnerstag in einen Imbiss im Ortsteil Weiherfeld-Dammerstock ein und entwendeten Bargeld. Zwei der Täter sind aktuell noch flüchtig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die drei Täter gegen 04:20 Uhr gewaltsam in ein Schnellrestaurant in der Danziger Straße ein und entwendeten unter anderem Bargeld aus dem Kassenbereich. Ein Zeuge beobachtete das Trio bei deren Einbruch und alarmierte umgehend die Polizei. Unmittelbar eingetroffene Streifenbesatzungen nahmen einen der drei Männer noch an der Tatörtlichkeit vorläufig fest. Die beiden weiteren bislang unbekannten Täter flüchteten mit dem mutmaßlichen Diebesgut in bislang unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Männern oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

