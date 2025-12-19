Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Drei verletzte Polizeibeamte nach tätlichem Angriff

Karlsruhe (ots)

Bei einem tätlichen Angriff am Donnerstagvormittag erlitten drei Polizeibeamte Verletzungen. Zwei davon waren danach nicht mehr dienstfähig.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollte gegen 10:45 Uhr eine vierköpfige Familie innerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft in Forst in eine andere Räumlichkeit umziehen. Beamte des Polizeipostens Karlsdorf-Neuthard unterstützten die Gemeinde Forst und das Landratsamt Karlsruhe bei den Maßnahmen.

Das Paar im Alter von 31 Jahren weigerte sich, das Zimmer zu räumen und die Schlüssel auszuhändigen. In diesem Zusammenhang bedrohten sie wohl auch die Mitarbeiter der Gemeinde und des Landratsamts und waren im Begriff körperlich auf diese loszugehen. Das schnelle Eingreifen der Polizisten verhinderte einen Übergriff. Im weiteren Verlauf attackierte der 31-jährige Mann die Beamten und versuchte zu flüchten. Bei der anschließenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Während dessen versuchte seine Lebensgefährtin die Festnahme zu vereiteln. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und ebenfalls in Gewahrsam genommen. Auch sie leistete hierbei Widerstand. Drei Polizisten zogen sich in der Folge Verletzungen zu. Zwei davon konnten ihren Dienst nicht weiter fortführen.

Im Rahmen der Maßnahmen versteckte sich das 7-jährige Kind des Paares und galt kurzzeitig als vermisst. Da zunächst keinerlei Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes bekannt waren, wurde im Zuge der Fahndung auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Kind konnte schließlich wohlbehalten noch in den Räumlichkeiten der Gemeinschaftsunterkunft aufgefunden werden.

Das Jugendamt des Landratsamt Karlsruhe nahmen die zwei Mädchen im Alter von 5 und 7 Jahren anschließend in Obhut.

Die zwei Beschuldigten müssen sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

