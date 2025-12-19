Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Karlsruher Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Donnerstag, vermutlich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:45 Uhr, über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses in der Waldstadt. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume des in der Tilsiter Straße gelegenen Wohnhauses.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr, in Knielingen.

Offenbar über das Dach eines Geräteschuppens erreichten die bislang unbekannten Täter ein Fenster im ersten Obergeschoss und hebelten dieses mit brachialer Gewalt auf. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke des Einfamilienhauses in der Östlichen Rheinbrückenstraße.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell