Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Mingolsheim - 12-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Pkw erfasste am Freitagmittag an einem Fußgängerüberweg im Ortsteil Bad Mingolsheim ein Kind und verletzte dieses schwer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 75-Jährige gegen 11:00 Uhr auf der Heidelbergerstraße (Bundesstraße 3) in Bad Mingolsheim in Fahrtrichtung Malsch. An einem Fußgängerweg auf Höhe des Vogelgartenweges übersah sie offenbar ein den Zebrastreifen überquerendes Mädchen und erfasste sie mit ihrem weißen Hyundai frontal. Aufgrund des Zusammenstoßes prallte die 12-Jährige nach vorne ab und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein umgehend alarmierter Rettungswagen transportierte die Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten sperrten die Beamten die B3 bis etwa 13:00 Uhr in beide Richtungen ab.

