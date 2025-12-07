Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden in Jägersfreude

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07. Dezember 2025 ereignete sich gegen 04:35 Uhr in 66123 Saarbrücken-Jägersfreude am Ortseingang ein Verkehrsunfall. Ein aus Saarbrücken kommender PKW kollidierte dabei mit überhöhter Geschwindigkeit mit einer Mittelinsel, sodass ein Baum entwurzelt und ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der PKW, ein weißer Peugeot 2008, kam stark beschädigt quer zur Fahrtrichtung Sulzbach auf der Fahrbahn in Unfallendstellung. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden jeweils leicht verletzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Fahruntüchtigkeit beim PKW-Führer, sodass durch die Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach eine Blutprobe angeordnet wurde. Auf Grund des entstandenen Trümmerfeldes musste die Fahrbahn zur Reinigung und zwecks Bergung des verunfallten PKW bis ca. 07:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz befanden sich neben drei Funkstreifenwagen der Polizei auch der Rettungsdienst zur Versorgung der Verletzten und die Feuerwehr Saarbrücken zur technischen Hilfe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des PKW wird derzeit wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel. 06897-9330 zu melden.

