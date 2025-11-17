PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand in der Gemeinschaftsschule Sulzbachtal

Sulzbach (ots)

Am 17.11.2025 gegen 14:37 Uhr ging auf der Führungs- und Lagezentrale des Saarlandes FLZ die Meldung ein, dass es in der Mädchentoilette der Gemeinschaftsschule Sulzbachtal in Dudweiler brenne.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Feuer auf bislang unbekannte Weise Art und Weise vermutlich im Mülleimer entstanden ist. Der Brand breitete sich in der Folge in dem Toilettenbereich weiter aus und schlug auf die Zwischendecke über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Toilettenbereich bereits in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude bereits vollständig evakuiert.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden ca. 20 Räume beeinträchtigt. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden durch den Brand keine Personen verletzt.

Der Schulbetrieb wird voraussichtlich für die nächsten Tage nur eingeschränkt stattfinden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach

