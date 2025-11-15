PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand in Sulzbach im Fischbacher Weg

Sulzbach (ots)

Am 15.11.2025 ereignete sich in Sulzbach im Fischbacher Weg 13 ein Fahrzeugbrand. Dabei handelte es sich um einen unmittelbar vor einem Mehrparteienanwesen geparkten Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser in Brand. Dabei brannte zunächst der vordere Teil des Pkw und geriet anschließend in Vollbrand. Daraufhin sprang das Feuer auf den unmittelbar neben diesem geparkten Pkw auf einen weiteren ebenfalls geparkten Pkw über. Durch die beiden in Vollbrand geratenen Pkw sprang das Feuer auf die angrenzende unweit entfernte Gebäudehauswand über. Die nachfolgend mit 16 Feuerwehrleuten angerückte Feuerwehr Sulzbach löschte den Brand vollständig ab. Verletzt wurde dabei niemand. Das Mehrparteienanwesen war weiterhin bewohnbar. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf circa 30.000,- EUR. Da die Ursache des Brandes derzeit unklar ist, folgen weitere polizeiliche Ermittlungen zur Aufklärung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

