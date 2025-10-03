Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Steinewerfer von Autobahnbrücke

Friedrichsthal-Bildstock (ots)

Eine 49jährige Frau aus Lebach befuhr am heutigen Freitag, gegen 15:00 Uhr, mit ihrem Hyundai die BAB 8, aus Richtung Neunkirchen kommend, in Richtung Luxemburg. Etwa in Höhe der Ausfahrt Bildstock, bemerkte sie auf einer über die Autobahn führenden Brücke (Friedrichsthal-Bildstock, Grühlingstraße) ein oder zwei Jugendliche, die gerade im Begriff waren, etwas von der Brücke auf die Autobahn zu werfen. Unmittelbar danach schlug ein unbekannter Gegenstand in die Windschutzscheibe ihres Pkw ein und hinterließ dort eine Beschädigung. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h unterwegs gewesen. Auf Grund des durch den Wurf bzw. den Einschlag entstandenen Schocks unterbrach die 49jährige ihre Fahrt auf dem nächsten Parkplatz und verständigte die Polizei. Hinweise zu den Jugendlichen und den Wurfgeschossen liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die PI Sulzbach (06897 / 933-0) oder jede andere Polizeidienstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell