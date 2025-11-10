PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Quierschied

Quierschied (ots)

Am 09.11.2025 kam es gegen 19:17 Uhr im Grubenweg in 66287 Quierschied zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Mehrere Zeugen beobachteten einen hellen Kastenwagen, der die Straße Grubenweg in Quierschied befuhr und in Höhe des Einmündungsbereichs Köhlstraße/Grubenweg mit einem parkenden PKW kollidierte. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Köhlstraße. Durch den Unfall müsste das Fahrzeug des Unfallverursachers erhebliche Unfallschäden sowie Deformierungen im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizeiinspektion Sulzbach sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug tätigen können und bittet, sachdienliche Hinweise unter Tel. 06897/9330 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

