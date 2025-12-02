PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Vermisster Jugendlicher nach Öffentlichkeitsfahndung aufgefunden

Dudweiler (ots)

Ich bitte darum, die von hiesiger Dienststelle unter der Auftragsnummer 5800137 eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15jährigen Jugendlichen zu löschen, seine Daten zu anonymisieren und auch sein Foto zu löschen. Der Junge konnte nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit durch die Polizei aufgefunden und an seine Eltern überstellt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Folgen
