Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: 15-jähriger Jugendlicher aus Dudweiler vermisst

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Seit dem heutigen 02.12.2025 wird der 15-jährige Fabio ZELLIN aus 66125 Saarbrücken-Dudweiler vermisst. Letztmalig wurde der Jugendliche zu Hause am Morgen des 02.12.2025 gegen 06:50 Uhr gesehen. Er wollte von dort aus mit dem Zug zur Schule fahren, erschien dort jedoch nicht zum Unterricht.

Zur Personenbeschreibung des Vermissten liegen folgende Angaben vor:

- ca. 145 cm groß - braune Augen - kurze dunkelblonde Haare - schlanke Statur - Bekleidung: trägt eine blaue Jacke, eine schwarze Mütze mit "Ronaldo-Aufschrift", eine dunkelblaue Jeanshose und führt einen schwarzen Rucksack mit Fußball-Emblem mit sich

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des Fabio Zellin. Wer hat den 15-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897 / 9330 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell