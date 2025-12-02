PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: 15-jähriger Jugendlicher aus Dudweiler vermisst

POL-SUL: 15-jähriger Jugendlicher aus Dudweiler vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

Seit dem heutigen 02.12.2025 wird der 15-jährige Fabio ZELLIN aus 66125 Saarbrücken-Dudweiler vermisst. Letztmalig wurde der Jugendliche zu Hause am Morgen des 02.12.2025 gegen 06:50 Uhr gesehen. Er wollte von dort aus mit dem Zug zur Schule fahren, erschien dort jedoch nicht zum Unterricht.

Zur Personenbeschreibung des Vermissten liegen folgende Angaben vor:

   - ca. 145 cm groß
   - braune Augen
   - kurze dunkelblonde Haare
   - schlanke Statur
   - Bekleidung: trägt eine blaue Jacke, eine schwarze Mütze mit 
     "Ronaldo-Aufschrift", eine dunkelblaue Jeanshose und führt einen
     schwarzen Rucksack mit Fußball-Emblem mit sich

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des Fabio Zellin. Wer hat den 15-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897 / 9330 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 21:13

    POL-SUL: Brand in der Gemeinschaftsschule Sulzbachtal

    Sulzbach (ots) - Am 17.11.2025 gegen 14:37 Uhr ging auf der Führungs- und Lagezentrale des Saarlandes FLZ die Meldung ein, dass es in der Mädchentoilette der Gemeinschaftsschule Sulzbachtal in Dudweiler brenne. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Feuer auf bislang unbekannte Weise Art und Weise vermutlich im Mülleimer entstanden ist. Der Brand breitete sich in der Folge in dem Toilettenbereich weiter aus und ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 08:38

    POL-SUL: Brand in Sulzbach im Fischbacher Weg

    Sulzbach (ots) - Am 15.11.2025 ereignete sich in Sulzbach im Fischbacher Weg 13 ein Fahrzeugbrand. Dabei handelte es sich um einen unmittelbar vor einem Mehrparteienanwesen geparkten Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser in Brand. Dabei brannte zunächst der vordere Teil des Pkw und geriet anschließend in Vollbrand. Daraufhin sprang das Feuer auf den unmittelbar neben diesem geparkten Pkw auf einen weiteren ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 04:49

    POL-SUL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Quierschied

    Quierschied (ots) - Am 09.11.2025 kam es gegen 19:17 Uhr im Grubenweg in 66287 Quierschied zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Mehrere Zeugen beobachteten einen hellen Kastenwagen, der die Straße Grubenweg in Quierschied befuhr und in Höhe des Einmündungsbereichs Köhlstraße/Grubenweg mit einem parkenden PKW kollidierte. Hiernach entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren